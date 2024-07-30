Школьникам нужны комфорт и новые площади

На вчерашнем «деловом понедельнике» в мэрии Казани обсуждалась тема ремонта общеобразовательных учреждений города. Директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Илья Коротихин сообщил, что до 1 сентября должны завершить ремонт в шести казанских школах. Плюс в 32 учебных заведениях сейчас продолжается текущий ремонт.

Капремонт - это когда сразу решаются проблемы с инженерными сетями, фасадами, окнами и дверьми. Также в пяти из шести ремонтируемых школ обновляют спортивные залы. А текущий ремонт - это покраска коридоров, лестниц, кабинетов и иных внутришкольных помещений.

На капремонт школ всего было выделено 765 млн рублей. Но, по словам Коротихина, этой суммы недостаточно. Недостаточно, как он выразился, «для комплексного ремонта». При этом чиновник пояснил, что по госпрограмме на каждую школу выделяется порядка 125 млн рублей, независимо от площади здания. Они тратятся в основном на замену инженерных сетей, ремонт кабинетов химии, физики, технологии и информатики, а также фасада и входных групп. Сюда же входит закупка необходимого оборудования, мебели и инвентаря. По каждой конкретной школе приоритеты определяются заказчиком работ совместно с директором.

На текущий ремонт в школах выделено 128 млн рублей. По завершении этих работ будут закрыты 11 пунктов предписаний и три судебных решения, касающихся состояния некоторых учебных учреждений, добавил Коротихин.

Однако действует в Казани и отдельная программа по реконструкции пищеблоков или, как их всегда называли, школьных столовых. В этом году в данную программу вошли 17 столовых. 68% работ по пищеблокам на данный момент уже выполнено.

Причем все проекты обновления столовых носят индивидуальный характер, для каждой из них разрабатывается дизайн обеденных залов. Спикер привел в пример старую казанскую школу №18, где когда-то располагалось Казанское женское епархиальное училище. 130-летнее здание является объектом культурного наследия. Здесь будут неуместны модерновые мотивы. Поэтому было решено сохранить исторические арочные своды с интеграцией их в общую концепцию цветовых решений.

Школьников становится все больше с каждым годом, поэтому расширяют и столовые. В этом году добавили 510 посадочных мест. В той же школе №18 это сделали за счет присоединения дополнительных площадей смежных помещений.

«Для детей с ограниченными возможностями здоровья в четырех заведениях ремонтируем кабинеты. Эти цифры очень важные: за шесть лет количество ребят с ОВЗ в школах увеличилось в 25 раз. Это не потому, что таких детей стало больше, а потому что создаются условия для их обучения и социализации. Раньше они учились дома, теперь, к счастью, могут общаться со своими сверстниками», - добавил позитива в доклад глава исполкома Казани, ведущий заседание, Рустем Гафаров.

Также в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Казань участвует в программе по созданию технопарков «Кванториум» на базе школ. По ней в этом году появятся два технопарка - в школах №64 и 174.

«Каждый год требуется все больше усилий для подготовки к учебному году. Прежде всего это связано с приростом школьников, который идет уже на тысячи. Если в 2014 году у нас было 106 тысяч учеников, то в 2023-м - 174 тысячи. Поэтому мы строим новые школы, дополнительные корпуса, реконструируем школьные столовые с увеличением количества посадочных мест», - подытожил Гафаров.