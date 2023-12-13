Школьникам предлагают оценить свои умения по поиску информации

Учащиеся с первого по девятый класс до 25 декабря могут проверить свои знания об интернете. Для этого им надо посетить платформу «Учи.ру», чтобы принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Мероприятие бесплатное. Но на платформе надо предварительно зарегистрироваться. Сам ребенок этого не сможет сделать. Зарегистрировать его нужно родителю либо учителю.

Олимпиадные задания можно выполнять из любого места, где есть интернет. Эти интерактивные задания позволяют проверить знание правил безопасного поведения в сети интернет, умение применять их на практике, а также получить новую информацию в доступной и понятной школьникам форме.

Ребятам предлагают ответить на вопросы, которые посвящены правилам безопасного общения, покупкам в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама.

Организаторы олимпиады – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры РФ.

Олимпиада проводится в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению президента РФ Владимира Путина.