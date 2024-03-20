Школьникам в Казани пришлось лезть на 2-метровый сугроб из-за перекрывшей проход автоледи



В Казани привлекли к отвественности автоледи на Chery Tiggo, которая перекрыла школьникам проход своим автомобилем. Детям приходилось искать обходные пути, чтобы попасть в школу. Все это произошло на улице Тулпар.

Фото: городская Госавтоинспекция

В Госавтоинспекции отметили, что 31-летняя жительница Приволжского района грубо нарушила правила дорожного движения и понесет наказание. Автоледи приехала в гости и думала, что этот проход не используется пешеходами.

Ранее девушка уже привлекалась 4 раза к административной отвественности. Ей выписали штраф в 1 тысячу рублей.