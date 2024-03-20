Школьникам в Казани пришлось лезть на 2-метровый сугроб из-за перекрывшей проход автоледи

news_top_970_100
Город
20 марта 2024  09:54
Автор:
Эндже Гарафиева


В Казани привлекли к отвественности автоледи на Chery Tiggo, которая перекрыла школьникам проход своим автомобилем. Детям приходилось искать обходные пути, чтобы попасть в школу. Все это произошло на улице Тулпар.

 Фото: городская Госавтоинспекция

В Госавтоинспекции отметили, что 31-летняя жительница Приволжского района грубо нарушила правила дорожного движения и понесет наказание. Автоледи приехала в гости и думала, что этот проход не используется пешеходами. 

Ранее девушка уже привлекалась 4 раза к административной отвественности. Ей выписали штраф в 1 тысячу рублей. 

 Фото: городская Госавтоинспекция

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В эту субботу введут дополнительные электрички из Казани до аэропорта
В Казани начали внедрять систему биометрической оплаты проезда в метро
В феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили свыше 350 млрд рублей
Свияжск - портал в историческое прошлое
Свияжск - портал в историческое прошлое
Центр опережающей профессиональной подготовки создадут в Татарстане
Реклама на городских улицах приносит неплохой доход столице Татарстана
Татарстан установил личный рекорд чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
Школьникам в Казани пришлось лезть на 2-метровый сугроб из-за перекрывшей проход автоледи