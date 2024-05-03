Школьники и студенты разработают решения в сфере IT-технологий для татарского языка на хакатоне

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Республика
3 мая 2024  09:31
Автор:
Эндже Гарафиева

17-19 мая в казанском IT-парке пройдёт «Tatar.Бу Хакатон», направленный на поддержку разработчиков IT-решений для татарского языка и культуры.

Он проводится в преддверии форума Kazan Digital Week - 2024, который состоится в сентябре.

Сейчас продолжается регистрация ещё два дня, до 5 мая. Участие бесплатное.

Конкурс открыт для школьников 7-11 классов, студентов колледжей и учащихся 1-5 курсов вузов. 

Участники получат возможность поработать с IT-инструментами, стажироваться в Институте прикладной семиотики и пройти путь от идеи до разработки прототипа.

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