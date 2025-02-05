Школьники из РТ узнают секреты операционных систем на «Уроке цифры»

С 10 февраля по 2 марта татарстанские школьники смогут принять участие в новом этапе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». На этот раз урок, организованный компанией «Группа Астра», будет посвящен теме «Секреты операционных систем». Учащиеся 1–11 классов смогут углубить свои знания о назначении, структуре и функциях операционных систем (ОС), что поможет им лучше разбираться в современных информационных технологиях.

Урок состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части школьники посмотрят видеолекцию, а в практической — в интерактивной игровой форме познакомятся с устройством операционных систем. Задания разделены на три уровня сложности в зависимости от возраста участников: для младших (1–4 классы), средних (5–9 классы) и старших (10–11 классы) школьников.

После завершения урока все участники получат сертификаты, а учителя и родители — методические рекомендации для проведения занятий как в школе, так и дома. Урок доступен на любом устройстве с доступом в интернет, что позволяет школьникам заниматься в удобное время и в любом месте. Для участия необходимо зайти на сайт проекта, выбрать урок от «Группы Астра» и указать подходящий уровень сложности.

Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», отметил: «Новый «Урок цифры» от «Группы Астра» поможет школьникам в простой и увлекательной форме изучить базовые темы, такие как назначение, функции и основные компоненты операционных систем. Эти знания позволят лучше понять, как работают устройства, которые мы используем каждый день. Урок сочетает теорию и практику, что способствует лучшему усвоению материала и формированию интереса к ИТ-технологиям у детей и молодежи».

Напомним, что «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, который ежегодно проводится при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика». Проект реализуется в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и направлен на популяризацию цифровых технологий среди школьников.