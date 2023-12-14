Школьники из Татарстана будут участвовать в ярмарке ради благого дела

Фото предоставлено Пресс-службой проекта "Школьный бизнес-старт "

19 декабря с 10.00 на стадионе «Ак Барс Арена» (сектор С, детский город «Кидспейс») пройдет благотворительная школьная ярмарка. Это часть проекта «Школьный бизнес-старт», который направлен на развитие предпринимательских навыков у подрастающего поколения. Организаторы проекта: Министерство экономики РТ, Министерство образования и науки РТ, при поддержке Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ.

120 детей – участников проекта «Школьный бизнес-старт» соберутся из разных муниципальных образований, чтобы продать свои поделки.

Любой желающий сможет приобрести уникальные новогодние подарки родным и близким. Часть вырученных от продажи средств будет направлена на лечение ребенка, являющегося подопечным благотворительной некоммерческой организации «Добрая Казань».

«На ярмарке выставляются не примитивные поделки, а именно качественная авторская продукция, которая, уверена, порадует того, кому она будет преподнесена. Также хочу отметить, что в прошлом году участники школьного проекта на вырученные с продажи средства приобрели инвалидную коляску для девочки с ограниченными возможностями. В этом году часть средств также будет направлена на благотворительные цели, а именно на лечение конкретного ребенка. Другая часть – на развитие новых школьных стартапов» - отметила руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.