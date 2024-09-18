Школьники Казани продали продукцию на ярмарках на 8 млн рублей

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Город
18 сентября 2024  08:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Серия благотворительных ярмарок в казанских школах помогла собрать свыше 8 миллионов рублей. В мероприятиях приняли участие 133 образовательных учреждения, а общая численность посетителей превысила 120 тысяч человек.

Например, гимназия №189 «Заман» удивила гостей карнавальной атмосферой. Школьники были в ярких костюмах, провели веселые конкурсы и представили товары на продажу.

Каждое учреждение самостоятельно определяло, куда будут направлены собранные средства. Среди приоритетных направлений – помощь приютам для бездомных животных, поддержка благотворительных фондов, приобретение специализированного оборудования для детей с особенностями развития.

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