Школьникам РТ расскажут о важности ПДД с помощью видеороликов

В роли организаторов конкурса выступили Министерство образования и науки РТ, Минцифры РТ, УГИБДД по РТ, научный центр безопасности жизнедеятельности детей, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Для участия в конкурсе необходимо создать креативное видео о безопасности дорожного движения с участием юных инспекторов движения, загрузить его в мобильном приложении «Я – школьник» и отправить через сервис «Конкурсы». Регистрация не требуется, вход осуществляется с помощью учетной записи от системы edu.tatar.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе начинается 20 ноября и продлится в течение 2-х недель. Конкурс проводится в двух номинациях: для обучающихся 5-8 классов и для обучающихся 9-11 классов.