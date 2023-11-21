Школьникам РТ расскажут о важности ПДД с помощью видеороликов

В Татарстане с 20 ноября по 25 декабря проходит конкурс для учащихся 5-11 классов. Для его участия необходимо выложить видео о правилах безопасности дорожного движения в мобильном приложении «Я - школьник». Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

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Республика
21 ноября 2023  14:23
Автор:
Владислав Косолапкин

В роли организаторов конкурса выступили Министерство образования и науки РТ, Минцифры РТ, УГИБДД по РТ, научный центр безопасности жизнедеятельности детей, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Для участия в конкурсе необходимо создать креативное видео о безопасности дорожного движения с участием юных инспекторов движения, загрузить его в мобильном приложении «Я – школьник» и отправить через сервис «Конкурсы». Регистрация не требуется, вход осуществляется с помощью учетной записи от системы edu.tatar.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе начинается 20 ноября и продлится в течение 2-х недель. Конкурс проводится в двух номинациях: для обучающихся 5-8 классов и для обучающихся 9-11 классов.

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