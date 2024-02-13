Школьников из Татарстана приглашают принять участие в олимпиаде по окружающему миру

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Республика
13 февраля 2024  07:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанские школьники 1-9 классов могут принять участие во всероссийской олимпиаде по окружающему миру и экологии, которая проходит сейчас на образовательной платформе Учи.ру до 4 марта.

Те, кто написал олимпиаду, получат дипломы, а учителя благодарственные письма.

Подробная информация об олимпиаде представлена на сайте.

Организаторами третий год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Агентства стратегических инициатив и Минприроды России. Олимпиада проходит в поддержку национального проекта «Экология». 

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