Школу XIX века в Васильево признать обьектом культурного наследия не захотели

Здание земской школы в поселке Васильево не будет признано объектом культурного наследия.

Когда-то это было бревенчатое одноэтажное сооружение из трех соединенных срубов-шестистенков. Срубы поставлены на высокий кирпичный цоколь и перекрыты вальмовыми крышами.

Эксперты провели исследование руин, оставшихся от памятника истории и культуры. В этом году на этом участке началось проектирование нового административного здания.

Школа была построена в 1875 году на средства Раифского монастыря и казанского купца И.С. Кривоносова. В 1903 году произошел пожар, после чего школу заново отстроили в 1912-м. На месте этом сейчас остались только обгорелые конструкции.