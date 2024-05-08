Школу XIX века в Васильево признать обьектом культурного наследия не захотели

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Республика
8 мая 2024  08:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Здание земской школы в поселке Васильево не будет признано объектом культурного наследия.

Когда-то это было бревенчатое одноэтажное сооружение из трех соединенных срубов-шестистенков. Срубы поставлены на высокий кирпичный цоколь и перекрыты вальмовыми крышами.

Эксперты провели исследование руин, оставшихся от памятника истории и культуры. В этом году на этом участке началось проектирование нового административного здания.

Школа была построена в 1875 году на средства Раифского монастыря и казанского купца И.С. Кривоносова. В 1903 году произошел пожар, после чего школу заново отстроили в 1912-м. На месте этом сейчас остались только обгорелые конструкции.

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