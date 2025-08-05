Школы Казани готовят к 1 сентября

Доклад директора МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани» Ильи Коротихина на аппаратном совещании 4 августа был посвящен активному развитию образовательной инфраструктуры города на сегодняшний момент. В частности, речь шла о ремонте и строительстве школ и всего, что с ними связано.

Коротихин начал с самого масштабного проекта - в Казани строится новая школа. Правда, всего одна. По словам докладчика, по национальному проекту «Молодежь и дети» скоро завершится строительство новой школы на 1224 места в ЖК «Лето».

Кроме того, в этом году в образовательных учреждениях появилось пять универсальных спортивных площадок: в гимназии №14, школах №17, 120, 22 и спортивной школе «Смена». А всего с 2013 года в городе построено уже 129 таких площадок. В рамках текущего ремонта обновлены хоккейные коробки в школах №119 и 69, а также в гимназиях №15 и 174.

В гимназии №125 идет частичный капитальный ремонт: отремонтирована кровля, заменены окна, обновлены спортивный зал, кабинеты биологии и физики, которые оснастят современным оборудованием и мебелью.

Продолжается второй этап ремонта в школе №130 имени Героя России майора С.А.Ашихмина. Там меняют инженерные сети, отделывают классы и рекреации, ремонтируют фасад. В следующем году благоустроят также и пришкольную территорию.

Параллельно текущий ремонт проходит в 35 образовательных учреждениях. Скоро завершится ремонт в 12 школьных пищеблоках - уже заменены коммуникации, проведены отделочные работы в производственных помещениях и столовых. Сейчас идет уборка, устанавливается новая мебель и необходимое оборудование.

Еще в трех школах - в лицее №23, школах №161 и 171 - оборудуют контрольно-пропускные пункты. После этого в Казани останется только девять школ без таких пунктов.

Для детей с ОВЗ в гимназии №13 на улице Адоратского отремонтируют кабинеты. Там создадут зоны для индивидуальных занятий с дефектологами, логопедами и психологами, установят специализированное оборудование, развивающие тренажеры и сенсорные панели для активности и релаксации. На сегодня 57 школ Казани уже оснащены такими кабинетами, где в общей сложности занимаются 860 детей с ОВЗ.