Школы, садики и спортобъекты: что обновят и построят для казанцев в этом году?

В Казани в этом году появятся три новые школы и три детских садика. Руководитель Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин на «деловом понедельнике» отчитался о том, сколько социальных учреждений планируется построить и отремонтировать в городе в текущем году.

По его словам, в рамках федеральной программы капитального ремонта школ работы проведут в шести казанских учебных зданиях - в лицее-интернате №2, школах №49, 57, 130 и двух корпусах школы №8. Капремонт будет комплексным и затронет кровли, фасады, отмостки, предметные кабинеты и спортзалы (кроме лицея №2). Также в указанных учебных учреждениях заменят инженерные сети, оконные блоки и входные группы. Для них закупят учебное оборудование, мебель и инвентарь.

Это еще не полный список текущих добрых дел. Дополнительно в школах №12, 18, 73, 171, лицеях №121, 149, прогимназии №29, гимназиях №7, 8, 9, 33, 36, 83, 94, 102, 122, 139 обновят пищеблоки. Полностью поменяют электропроводку, инженерные сети, оборудование и обновят места для приема пищи. Всего эта масштабная работа затронет 17 учебных учреждений.

Что касается строительства абсолютно новых учреждений образования, то спикер отметил, что в этом году Казань должна получить три школы и три детских сада.

Первая школа на 1224 места должна появиться на улице Родины. Здесь построено несколько новых ЖК, так что потребность имеется. Вторую школу тоже на 1224 места построят в микрорайоне М14 на улице Андрея Адо. В этом микрорайоне, несмотря на две уже имеющиеся школы, детей школьного возраста настолько много, что родители ждут ее как из печки пирога. Также новую школу на 1501 место должны открыть на самой окраине - в ЖК «Весна» в районе улицы Азата Аббасова. Впрочем, в этом ЖК уже функционирует одна школа. Но, видимо, ее возможностей недостаточно. На территории татарской гимназии №2 имени Марджани при КФУ построят школу наставничества для начинающих педагогов на 270 мест.

Вышеперечисленные учебные заведения оснастят всем необходимым для обучения, там будут столовые, библиотеки, спортивные и актовые залы, для учеников на школьных территориях обустроят спортивные площадки и зоны отдыха.

Детсады появятся на улице Бухарской, в ЖК «Салават Купере - 2» и на улице Ягодинской. Первые два примут по 260 детей каждый. Последний - 80 детишек.

Далее Коротихин перешел к теме реконструкции спортивных объектов города. В текущем году оборудуют три универсальные спортивные площадки. Две из них - на ул. Беломорской, 144 и ул. Интернациональной, 24а - получат статус баскетбольно-волейбольных. А на ул. Короленко, 26 площадка будет только футбольная.

Капремонт затронет 12 спортобъектов Казани. В преддверии Игр стран БРИКС уже начали ремонтные работы на восьми крупных спортивных объектах: на Центральном стадионе, в Центре бокса и настольного тенниса, Центре волейбола, Центре по гребным видам спорта, во Дворце водных видов спорта, в Академии тенниса, бассейне «Буревестник» и спорткомплексе «Тулпар». Продолжается ремонт на легкоатлетическом манеже спортивной школы «Тасма» и стадионе «Ракета». Здесь заменят покрытие футбольного поля, спортивные табло, обустроят беговые дорожки, отремонтируют инженерные сети и кровлю.

В этом вопросе Казани очень помогло проведение первых в истории «Игр будущего». Специально под это глобальное мероприятие на сегодня уже закончены ремонтные работы на стадионе «Трудовые резервы» и футбольно-регбийном манеже «Искандер». На стадионе уложено резиновое покрытие, заменены двери, сантехника, светильники и спортивное табло. В манеже отремонтировали кровлю и добавили декоративных элементов на фасад.