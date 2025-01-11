Скончалась артистка Евгения Добровольская

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Россия/Мир
11 января 2025  11:44

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет, как сообщает официальный Telegram-канал Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова. 

«Это невероятно сложно осознать и принять… Евгения Добровольская ушла из жизни. Она была народной артисткой России, любимой многими. Ведущая актриса Художественного театра, в течение 33 лет исполнившая десятки главных ролей на его сцене», – отмечается в сообщении театра. 

Также упоминается, что в течение последнего года Добровольская боролась с серьезным заболеванием. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

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