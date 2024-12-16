Скончалась ветеран санитарной службы Татарстана Наиля Фатхуллина

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Сегодня, на 68-м году жизни, ушла из жизни Наиля Фатхуллина, заслуженный врач Республики Татарстан, которая более 16 лет занимала должность заместителя главного государственного санитарного врача республики. Её вклад в санитарно-эпидемиологическую службу был неоценимым.

Прощание с Наилей Фатхуллиной пройдет завтра, 17 декабря, в 11:00 в мечети Казан Нуры, расположенной по адресу: улица Фатыха Амирхана, 3 к2, Казань.

Наиля Фатхуллина завершила обучение в Казанском государственном медицинском институте им. С.В. Курашова в 1982 году и в тот же год начала свою карьеру санитарным врачом в отделении коммунальной гигиены Республиканской санэпидстанции. С 1986 года она возглавляла это подразделение, а впоследствии — отделение Госкомитета санэпиднадзора Татарстана.

С 1996 года она занимала пост заместителя председателя Госкомитета санэпиднадзора Татарстана, а в 2001 году её назначили заместителем главного врача Центра госсанэпиднадзора республики. С 2005 по 2012 годы Наиля Фатхуллина занимала должность заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

После завершения своей карьеры на государственной службе она возглавила Совет ветеранов санитарно-эпидемиологической службы Республики Татарстан.

За свои выдающиеся достижения и многолетний труд Наиля Фатхуллина была удостоена различных наград, включая Благодарность и Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ, а также нагрудного знака «Отличник здравоохранения» и медали РТ «За доблестный труд».