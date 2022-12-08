 Скончался бывший актер театра «Мастеровые» Максим Сальников
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Скончался бывший актер театра «Мастеровые» Максим Сальников

В театре он работал шесть лет.

Республика
8 декабря 2022  09:50
Автор:
Эдуард Салихов

На 44-м году жизни умер бывший актер театра «Мастеровые» Максим Сальников. Сообщение об этом появилось в группе русского драмтеатра. 

В Челнах его запомнили по ролям полковника Пикеринга в спектакле «Пигмалион», доктора Уайта в «Свидетеле обвинения», почтмейстера Шпекина в «Ревизоре». В театре он работал шесть лет.

«Максим Сальников оставил добрый свет в наших сердцах и в памяти многочисленных поклонников. Скорбим...»- пишут его коллеги.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах скончался известный врач-хирург Дмитрий Несветаев. В системе здравоохранения автограда доктор проработал свыше 30 лет, а в 5-й больнице — 15 лет. Обладал грамотами Управления здравоохранения и Минздрава РТ.

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