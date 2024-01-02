Скончался бывший замминистра внутренних дел РТ Рафил Нугуманов

Рафил Габтрафикович родился в 1949 году. Окончил казанский филиал МФЮЗО при академии МВД СССР по специальности «юрист». С 1978 по 1982 годы руководил отделом профилактической работы по делам несовершеннолетних управления уголовного розыска МВД ТАССР. В период с 1982 по 1989 был начальником Агрызского и Альметьевского РОВД.

В 1989 — 1993 годы — заместитель начальника управления уголовного розыска, начальник управления профилактической службы МВД ТАССР, начальник отдела профилактики и организационной работы в управлении исполнения наказаний МВД ТАССР.

В 1993 — 2009 годы — заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник милиции общественной безопасности.

В 2009 — 2014 годы — депутат Государственного Совета РТ, работающий на профессиональной постоянной основе. С сентября 2013 года занимал пост Общественного уполномоченного по реализации экономической амнистии в РТ. В 2014-2019 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. В 2020-2023 гг. — заместитель председателя Общественной палаты Татарстана.

Нугуманов также являлся членом Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений и Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана. Он - заслуженный работник органов внутренних дел РФ, заслуженный юрист РТ. Награжден орденом Мужества, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».