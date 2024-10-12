Скончался народный артист Башкортостана и Татарстана Фан Валиахметов

Умер известный тальянчик, народный артист республик Башкортостан и Татарстан Фан Гависович Валиахметов. Об этом сообщает Представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане. К сожалению, популярный певец ушел из жизни на 73-м году.

В официальном заявлении подчеркивается, что Валиахметов останется в памяти слушателей благодаря своему уникальному стилю исполнения и мастерству работы с музыкальным инструментом – тальянкой.

Фан Валиахметов родился 18 января 1951 года в селе Хафизовка, расположенном в Шаранском районе Башкортостана. В 1979 году он успешно завершил обучение в Уфимском училище искусств, где учился у Дмитрия Александровича Мусина. С 1970 года начинал свою карьеру солистом в Доме культуры города Туймазы, а затем в 1973-74 годах продолжил свою деятельность в Буздякском районном Доме культуры. Начиная с 1979 года, он выступал в Башкирской государственной филармонии, а в период с 1995 по 2005 годы состоял в ансамбле «Булгар» ДК «Энергетик» в Набережных Челнах.