Скончался народный артист Башкортостана и Татарстана Фан Валиахметов

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Газета «Казанские ведомости»
12 октября 2024  21:21
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Умер известный тальянчик, народный артист республик Башкортостан и Татарстан Фан Гависович Валиахметов. Об этом сообщает Представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане. К сожалению, популярный певец ушел из жизни на 73-м году.

В официальном заявлении подчеркивается, что Валиахметов останется в памяти слушателей благодаря своему уникальному стилю исполнения и мастерству работы с музыкальным инструментом – тальянкой.

Фан Валиахметов родился 18 января 1951 года в селе Хафизовка, расположенном в Шаранском районе Башкортостана. В 1979 году он успешно завершил обучение в Уфимском училище искусств, где учился у Дмитрия Александровича Мусина. С 1970 года начинал свою карьеру солистом в Доме культуры города Туймазы, а затем в 1973-74 годах продолжил свою деятельность в Буздякском районном Доме культуры. Начиная с 1979 года, он выступал в Башкирской государственной филармонии, а в период с 1995 по 2005 годы состоял в ансамбле «Булгар» ДК «Энергетик» в Набережных Челнах.

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