Скончался Папа Римский Франциск

21 апреля в возрасте 88 лет ушел из жизни Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо). Понтифик скончался в своей резиденции в Ватикане в Светлый понедельник, через день после своего последнего публичного выступления на пасхальной мессе.

Здоровье 266-го главы Католической церкви ухудшилось в феврале, когда его госпитализировали с двусторонней пневмонией и почечной недостаточностью. Несмотря на временное улучшение в марте и выписку из больницы, организм понтифика не справился с болезнью.

Франциск вошел в историю как первый папа-иезуит из Нового Света, выбравший себе имя в честь святого Франциска Ассизского. За десятилетие своего понтификата (2013-2023) он стал символом реформ и милосердия, уделяя особое внимание проблемам бедности и социальной справедливости.

Ватикан объявит подробности прощания с понтификом в ближайшее время. Конклав по избранию нового Папы должен будет собраться в течение 20 дней после смерти предшественника.