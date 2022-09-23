Скончался председатель КВН Татарстана Георгий Гатауллин

Председатель КВН Татарстана Георгий Гатауллин скончался вчера, 22 сентября. Об этом сообщили в группе КВН в соцсетях.

«Этот великий человек, педагог и просто друг навсегда останется в наших сердцах. В сердцах тех многих поколений кавээнщиков, которых он воспитал. Огромная честь была знать вас. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким в это нелегкое время. У нас не хватает слов, чтобы выразить свою скорбь. Нам очень сильно будет вас не хватать, Георгий Шамгунович», - написали представители клуба.

Подписчики КВН в комментариях присоединились к соболезнованиям и назвали Георгия Гатауллина «легендой».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани умерла журналист Анна Тарлецкая, много лет проработавшая в городских средствах массовой информации, а также в пресс-службе Агентства инвестиционного развития РТ. Анна была культурным обозревателем республиканского агентства «Татар-информ» и издания «Реальное время». В последнее время она являлась журналистом сайта «Казанские ведомости».