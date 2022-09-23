 Скончался председатель КВН Татарстана Георгий Гатауллин
news_header_top_970_100

Скончался председатель КВН Татарстана Георгий Гатауллин

В соцсетях Гатауллина назвали «легендой» КВН.

Республика
23 сентября 2022  10:26
Автор:
Ольга Ильина

Председатель КВН Татарстана Георгий Гатауллин скончался вчера, 22 сентября. Об этом сообщили в группе КВН в соцсетях.

«Этот великий человек, педагог и просто друг навсегда останется в наших сердцах. В сердцах тех многих поколений кавээнщиков, которых он воспитал. Огромная честь была знать вас. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким в это нелегкое время. У нас не хватает слов, чтобы выразить свою скорбь. Нам очень сильно будет вас не хватать, Георгий Шамгунович», - написали представители клуба.

Подписчики КВН в комментариях присоединились к соболезнованиям и назвали Георгия Гатауллина «легендой».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани умерла журналист Анна Тарлецкая, много лет проработавшая в городских средствах массовой информации, а также в пресс-службе Агентства инвестиционного развития РТ. Анна была культурным обозревателем республиканского агентства «Татар-информ» и издания «Реальное время». В последнее время она являлась журналистом сайта «Казанские ведомости». 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова