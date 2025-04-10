Скончался продюсер ТНВ Радик Фархуллин

Продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин умер на 50-м году жизни после тяжелой болезни. О месте и времени прощания сообщат позже.

Фархуллин начал работать на телевидении в 2003 году, присоединившись к команде первого спутникового канала Поволжья «Новый Век» (ТНВ). В 2005 году он стал главным редактором Дирекции информационных программ на русском языке, а в 2012-м возглавил выпуски новостей на «ТНВ-Планета». С 2016 года продюсировал ежедневные выпуски «Новостей Татарстана».

Он был удостоен множества наград, включая «Хрустальное перо – Бәллүр каләм» (2010), грамоту «Татмедиа» (2013) и звание заслуженного работника печати РТ (2023).