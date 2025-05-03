Скончался выдающийся татарстанский дирижёр и педагог Рустэм Утэй

2 мая 2025 года на 82-м году жизни ушёл из жизни Рустэм Утэй – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, дирижёр, скрипач и педагог.

Рустэм Утэй родился 14 декабря 1943 года. Его профессиональный путь начался в 1962 году после окончания Казанского музыкального училища. Первые педагогические шаги он сделал в музыкальной школе села Старая Кулатка (Ульяновская область), а с 1965 года продолжил преподавание в казанской ДМШ №15. Параллельно с 1966 по 1976 годы он работал артистом симфонического оркестра Татарской филармонии.

Получив образование в Казанской консерватории по классу скрипки (1973) и оперно-симфонического дирижирования (1977), Утэй проявил себя как талантливый дирижёр. Его карьера включала работу в Марийском драматическом театре им. Шкетана и Театре оперы и балета им. М. Джалиля.

Особой страницей в биографии маэстро стало создание в 1990 году оркестра ГТРК «Татарстан», который в 2005 году получил статус филармонического. Под его руководством коллектив стал важной творческой площадкой для многих композиторов.