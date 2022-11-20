Скончался известный казанский джазмен Анатолий Василевский

Скончался заслуженный деятель искусств Татарстана Анатолий Василевский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

Василевский в разные годы работал дирижером Филармонического джаз-оркестра РТ. Он был знатоком истории и теории джаза. Имел популярность во всем мире, говорится в сообщении.

Анатолий Василевский умер на 82-м году жизни. О дате, времени и месте прощания не сообщается.

Анатолий Василевский приехал в Казань из Архангельска 60 лет назад. После выпуска из Архангельского музыкального училища ему дали рекомендацию для поступления в Ленинградскую консерваторию. Но музыкант выбрал Казань потому, что здесь работал легендарный джазовый оркестр Олега Лундстрема.

Василевский вписал свое имя в историю казанского джаза, став дирижером Филармонического джаз-оркестра РТ, заслуженным деятеле искусств республики, профессором консерватории. Интервью с маэстро, вышедшее в нашем издании в год его 80-летия – в 2020-м, можно почитать по ссылке.