 Скончался известный казанский джазмен Анатолий Василевский
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Скончался известный казанский джазмен Анатолий Василевский

Василевский умер в возрасте 81 год.

Республика
20 ноября 2022  14:10
Автор:
Роза Габитова

Скончался заслуженный деятель искусств Татарстана Анатолий Василевский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики. 

Василевский в разные годы работал дирижером Филармонического джаз-оркестра РТ. Он был знатоком истории и теории джаза. Имел популярность во всем мире, говорится в сообщении. 

Анатолий Василевский умер на 82-м году жизни. О дате, времени и месте прощания не сообщается.

Анатолий Василевский приехал в Казань из Архангельска 60 лет назад. После выпуска из Архангельского музыкального училища ему дали рекомендацию для поступления в Ленинградскую консерваторию. Но музыкант выбрал Казань потому, что здесь работал легендарный джазовый оркестр Олега Лундстрема. 

Василевский вписал свое имя в историю казанского джаза, став дирижером Филармонического джаз-оркестра РТ, заслуженным деятеле искусств республики, профессором консерватории. Интервью с маэстро, вышедшее в нашем издании в год его 80-летия – в 2020-м, можно почитать по ссылке

 

 

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