Скорая помощь перешла на усиленный режим работы в республике

Как сообщил вчера Telegram-канал «Медицина Татарстана», все медицинские службы республики, в том числе, скорая медицинская помощь и медицина катастроф, переведены в режим повышенной готовности из-за прошедшего недавно снегопада.

«Все службы работают штатно, количество вызовов и обращений на данный момент не изменилось. При необходимости будут привлечены дополнительные ресурсы», – указано в публикации.

При этом, автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, на въездах во дворы, у подъездов и в других неположенных местах, что затрудняет проезд автомобилей специальных служб. Со своей стороны, Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей: мешающие уборке снега авто будут эвакуированы.