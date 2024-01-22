Скорая помощь перешла на усиленный режим работы в республике

Чтобы ей не мешать, машину необходимо оставлять с учетом возможности подъезда к зданию.

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Республика
22 января 2024  08:57
Автор:
Дмитрий Смирнов

Как сообщил вчера Telegram-канал «Медицина Татарстана», все медицинские службы республики, в том числе, скорая медицинская помощь и медицина катастроф, переведены в режим повышенной готовности из-за прошедшего недавно снегопада. 

«Все службы работают штатно, количество вызовов и обращений на данный момент не изменилось. При необходимости будут привлечены дополнительные ресурсы», – указано в публикации.

При этом, автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, на въездах во дворы, у подъездов и в других неположенных местах, что затрудняет проезд автомобилей специальных служб. Со своей стороны, Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей: мешающие уборке снега авто будут эвакуированы.

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