Скоро завершится строительство нового СИЗО на тысячу мест в Казани

Строительство нового следственного изолятора на тысячу мест запланировано на завершение в текущем году. На территории учреждения расположены административное здание, помещение для подготовки персонала, спортивный комплекс с тиром, тренажерным залом и залом для единоборств, а также шесть режимных корпусов, включая специальные корпуса для женщин и несовершеннолетних, и корпус кинологической службы.

На сегодняшний день завершены работы по возведению вспомогательных сооружений, выполнены монолитные работы и облицовка фасадов всех зданий, а также проведено благоустройство территории.

Все инженерные сети, необходимые для функционирования объекта, успешно подключены и работают в штатном режиме. Уровень строительной готовности составляет 87%. Новый следственный изолятор будет отвечать всем современным требованиям.

Строительство осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». За шесть лет реализации программы уже введены в эксплуатацию следственный изолятор на 320 мест и режимный корпус на 228 мест, три общежития на 500 мест в исправительных учреждениях, медицинская часть на 15 койко-мест, дом ребенка на 70 мест и семь котельных.