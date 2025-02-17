Скоропостижно скончалась Наталья Голованова — заслуженный врач Татарстана с 45-летним стажем

На 75-м году жизни ушла из жизни Наталья Владимировна Голованова — заслуженный врач Татарстана, посвятившая 45 лет своей профессиональной деятельности Республиканской клинической больнице (РКБ). Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Наталья Голованова начала свой путь в гинекологическом отделении РКБ, а позже возглавила родильное отделение. С 1987 года она занимала должность заместителя главного врача по акушерству и гинекологии, став одной из ключевых фигур в развитии медицинской помощи в регионе.

— Наталья Владимировна была выдающимся врачом и руководителем, которая внесла огромный вклад в совершенствование системы акушерской помощи. Благодаря её усилиям в Татарстане впервые была создана служба акушерской реанимации, — подчеркнули в пресс-службе больницы.

Её профессионализм, преданность делу и инициативность спасли множество жизней и задали новые стандарты работы для акушеров и гинекологов республики. Наталья Голованова оставила после себя не только значимое наследие, но и вдохновляющий пример для коллег, продолжающих её дело.