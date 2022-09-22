СКР завершил расследование дела «поволжского маньяка», обвиняемого в более чем 30 убийствах

Следственный комитет России завершил расследование дела «поволжского маньяка» Радика Тагирова, обвиняемого в более чем 30 убийств, трех покушений на убийство и более 30 разбойных нападений . Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что преступления совершались с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Уфе, Москве и других.

Тагиров находил одиноких пожилых женщин, проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги. Отметим, что преступник был задержан в декабре 2020 года.

Ранее «КВ» сообщали, что дело серийного «казанского маньяка» Птицина ушло в суд. Птицына задержали в марте прошлого года. Он дал признательные показания и в деталях рассказал об обстоятельствах всех нападений. Всего следователями было проведено около 100 различных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей.