Следователи получили данные из мобильных телефонов террористов «Крокус Сити Холла»

Подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» был запланирована не позже, чем за месяц до совершения преступления. Это следует из данных следователей, занимающимися расследованием. Их публикует Следком России.

Террористы еще тогда знали, как выглядят входы в здание – куратор давал им задание, а те выполняли. Так, 24 февраля куратор получил от них скриншоты изображений подъездных путей к «Крокусу» из сети Интернет.

Телефоны террористы пытались уничтожить, но не успели этого сделать. Результаты экспертизы позволили получить важную информацию.

Также установлено, что неизвестный отправлял исполнителям «фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», – сообщает Следком.

Следствие продолжается.