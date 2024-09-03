Следователи раскрыли убийство 35-летней давности в Казани

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Город
3 сентября 2024  11:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летнего уроженца Пермского края, обвиняемого в убийстве, совершенном в Татарстане в 1989 году. 24 августа того года в слесарной мастерской вагонного депо станции Казань было обнаружено тело сотрудника с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако, благодаря кропотливой работе следователей и транспортных полицейских, а также применению современных криминалистических методов, удалось установить личность подозреваемого. В ходе дополнительных допросов, очных ставок, проверок показаний на месте и с использованием полиграфа, следствию удалось получить изобличающие показания.

Установлено, что в день убийства между обвиняемым и потерпевшим, распивавшими спиртное в компании знакомых, произошел конфликт, переросший в драку с летальным исходом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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