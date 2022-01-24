Следствие завершило расследование дела о падении рабочего при строительстве моста в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело на прораба, который допустил на строительство моста неквалифицированного рабочего, не оснастив его средствами безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, летом 2021 мужчина был назначен субподрядчиком на проведение ремонта моста на автодороге «Казань – Ульяновск – Татарское Бурнашево». Тогда он допустил до работы 38-летнего рабочего, который не имел должной квалификации, а также не оснастил его необходимыми средствами безопасности.

В процессе работ мужчина потерял равновесие, и рухнул с высоты 3,4 метра. У рабочего диагностировали перелом позвоночника.

Обвиняемый отказался дать показания, дело направлено в суд.