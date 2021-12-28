 Слественный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки казанского вертолета вблизи Ижевска
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Слественный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки казанского вертолета вблизи Ижевска

В результате происшествия погиб один человек, еще один госпитализирован.

Спецпроекты
28 декабря 2021  10:11
Автор:
Николай Лукоянов

Следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 вблизи Ижевска, в результате чего погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщает ТАСС ссылаясь на Центральное МСУ на транспорте СК России.

«После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сказано в сообщении.

Следствием было установлено, что вертолет экстренно приземлился из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий «Казанскому авиапредприятию» МИ-2 аварийно приземлился рядом с Ижевском около 14:00

 

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Слественный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки казанского вертолета вблизи Ижевска
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