Слественный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки казанского вертолета вблизи Ижевска

Следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 вблизи Ижевска, в результате чего погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщает ТАСС ссылаясь на Центральное МСУ на транспорте СК России.

«После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сказано в сообщении.

Следствием было установлено, что вертолет экстренно приземлился из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий «Казанскому авиапредприятию» МИ-2 аварийно приземлился рядом с Ижевском около 14:00