 Следующая индексация тарифов на коммунальные услуги в Татарстане будет только через 1,5 года
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Следующая индексация тарифов на коммунальные услуги в Татарстане будет только через 1,5 года

Тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года.

Республика
30 ноября 2022  14:50
Автор:
Ольга Ильина

Новые тарифы на коммунальные услуги, вводимые 1 декабря в Татарстане, будут действовать в течение полутора лет. Следующая индексация – 1 июля 2024 года, сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Постановление характеризуется двумя новшествами. Во-первых, следующая индексация тарифов произойдет только 1 июля 2024 года. Таким образом, установленные с завтрашнего дня тарифы будут действовать более полутора лет. Во-вторых, в отличие от предыдущих годов средний индекс в пределах 9% установлен на территории всех регионов России», — отметил глава ведомства.

Подробнее с новым тарифами по Татарстану можно ознакомиться здесь.

Ранее «КВ» сообщали, что жители РТ смогут узнать о тарифах при начислении платежей за ЖКХ по горячей линии. Помимо этого, можно будет задать вопросы о надбавках в других сферах. Обращения поступают в Госкомитет РТ по тарифам, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

«По вопросам контроля за соблюдением установленных тарифов при начислении гражданам платежей за коммунальные услуги можно по телефону (843) 236-36-36», - рассказали в ведомстве.

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