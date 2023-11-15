Сложные вопросы приобретения жилья раскроют на горячей линии Росреестра

Позвонив специалистам ведомства, можно будет прояснить все моменты, связанные с долевым строительством.

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Республика
15 ноября 2023  11:16
Автор:
Дмитрий Смирнов

16 ноября с 14:00 до 17:00 Росреестр Татарстана ответит на вопросы, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве, сообщает пресс-служба ведомства. 

В Казани звонки будут приниматься по телефону: 8 (843) 255 25 71. Телефоны горячих линий в других городах и районах республики опубликованы на сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан» — «горячие линии». 

Планируется, что в ходе этой горячей линии будут освещены следующие актуальные вопросы: 
- что необходимо знать при покупке квартиры в строящемся доме?
- на что обратить внимание при выборе застройщика?
- что включает в себя понятие договор долевого участия и какие документы необходимы для его регистрации?
- когда после регистрации договора долевого участия можно зарегистрировать право собственности и т.д. 

После горячей линии ответы на наиболее популярные вопросы будут размещены на официальных ресурсах ведомства.

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