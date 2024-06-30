Смертельная авария с грузовиком произошла в Тукаевском районе РТ

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Тукаевского района РТ, около 12 часов дня на трассе М-7 произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Solaris» с грузовиком «ГАЗель». По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

На место ДТП выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Будет организована проверка и выяснение всех причин и обстоятельств аварии.

Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали 4 человека, которые находились в иномарке. Их доставили в БСМП Набережных Челнов. Водитель и пассажир грузовика не получили серьезных травм. Однако позднее стало известно, что 67-летний водитель «Solaris» скончался.