Смертельная авария с грузовиком произошла в Тукаевском районе РТ

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Республика
30 июня 2024  14:31

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Тукаевского района РТ, около 12 часов дня на трассе М-7 произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Solaris» с грузовиком «ГАЗель». По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

На место ДТП выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Будет организована проверка и выяснение всех причин и обстоятельств аварии.

Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали 4 человека, которые находились в иномарке. Их доставили в БСМП Набережных Челнов. Водитель и пассажир грузовика не получили серьезных травм. Однако позднее стало известно, что 67-летний водитель «Solaris» скончался.

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