Смертельная авария с участием автобусов и грузовиков произошла под Зеленодольском

news_top_970_100
Республика
14 августа 2024  12:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП под Зеленодольском. В аварии оказались задействованы два автобуса, два грузовика и две легковушки.

По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал дистанцию и врезался в стоящий впереди автобус, следовавший по маршруту «Киров – Соль-Илецк». От удара автобус столкнулся с легковушкой Лада, в которую, в свою очередь, врезался автомобиль Audi. Далее в ДТП оказались вовлечены рейсовый автобус «Казань – Киров» и грузовик КамАЗ.

Водитель грузовика, спровоцировавший аварию, погиб на месте. Трое пострадавших доставлены в больницу.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Айзатуллин рассказал, какие объекты строительства будут готовы к саммиту БРИКС
В Татарстане добровольцев СВО готовят к реальным боевым действиям
Экс-полицейский из Татарстана обвиняется в незаконной регистрации мигрантов
Власти РТ перечислили часть зарплаты для помощи жителям Курской области
Эксперты из Татарстана: Промышленности региона нужны новые стимулы
3 тонны пластика превратили в скамейки и урны для улиц в Казани
На купол мечети духовного комплекса «Тихий сад» в ДРКБ установили полумесяц
В Казани на улице Чехова ограничат движение из-за ремонта водопровода