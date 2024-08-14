Смертельная авария с участием автобусов и грузовиков произошла под Зеленодольском

Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП под Зеленодольском. В аварии оказались задействованы два автобуса, два грузовика и две легковушки.

По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал дистанцию и врезался в стоящий впереди автобус, следовавший по маршруту «Киров – Соль-Илецк». От удара автобус столкнулся с легковушкой Лада, в которую, в свою очередь, врезался автомобиль Audi. Далее в ДТП оказались вовлечены рейсовый автобус «Казань – Киров» и грузовик КамАЗ.

Водитель грузовика, спровоцировавший аварию, погиб на месте. Трое пострадавших доставлены в больницу.