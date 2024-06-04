Смертельная драка на Ноксинском спуске: в Казани возбуждено уголовное дело

В Казани произошла трагедия. Во дворе одного из домов по улице Ноксинский спуск в результате драки между двумя группами молодых людей погиб 28-летний мужчина.

По данным пресс-службы УМВД Казани, конфликт между молодыми людьми перерос в драку, в результате которой один из участников получил смертельные травмы.

В отдел полиции доставили троих жителей республики, которые, предположительно, являются зачинщиками инцидента. Полиция продолжает работу по установлению местонахождения еще двух нападавших. По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело.