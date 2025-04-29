Смертельное ДТП на трассе М12 в Татарстане: погибли две женщины

На автодороге М12 в Татарстане произошло тяжелое столкновение легкового автомобиля Kia с грузовиком Sitrak. По предварительной информации ГИБДД, водитель Kia не соблюдал дистанцию и врезался в движущийся впереди большегруз с полуприцепом.

В результате аварии две пассажирки Kia погибли на месте. Как установили следователи, женщины не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к их выбросу из автомобиля при ударе. Водитель и еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения дистанции и обязательном использовании ремней безопасности всеми пассажирами транспортного средства. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.