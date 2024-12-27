Смертельное ДТП произошло в Пестречинском районе Татарстана с участием грузовика

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В Пестречинском районе Татарстана произошла трагическая дорожная авария, в результате которой погиб пассажир легкового автомобиля.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции РТ, инцидент произошел сегодня утром, когда водитель автомобиля LADA выехал на встречную полосу и столкнулся с прицепом грузовика Volvo.

Судя по представленным фотографиям, легковушка понесла серьезные повреждения. Водитель LADA был срочно доставлен в Республиканскую клиническую больницу. К сожалению, он скончался в медицинском учреждении из-за полученных травм.