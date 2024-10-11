Смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Татарстане

На трассе М7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана произошло крупное ДТП, унесшее жизни людей. Столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Авария произошла на 1100 километре трассы.

Фото: Госавтоинспекция РТ

По предварительной информации, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу автобусу «Ютонг», сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В результате ДТП два пассажира КамАЗа погибли на месте, а водитель и еще 8 пассажиров получили травмы.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.