Смертельное ДТП: Шесть человек перевернулись в автомобиле в Казани

Сегодня утром, 19 июня, в Казани произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на пересечении Проспекта Победы и улицы Фучика.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, врезался в опору моста на улице Фучика. В салоне автомобиля находилось шесть человек, включая водителя.

Ранее СМИ сообщали, что в салоне находились несовершеннолетние. Однако информация была опровергнута.

«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия установлено, что водитель и пассажиры автомобиля Lada Granta являются совершеннолетними. Детей в салоне автомобиля не было», – уточнили в прокуратуре Республики Татарстан.

Фото: © Прокуратура Республики Татарстан

В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте. Остальные получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.

Прокуратурой организована процессуальная проверка. Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.