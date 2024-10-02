Смертельный наезд на пешехода произошел в Татарстане

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Республика
2 октября 2024  08:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Тукаевском районе Татарстана, на автодороге «Набережные Челны – Водозабор – пос. Новый», автомобилист сбил насмерть пешехода.

Как сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан, ДТП произошло вечером 1 октября. 18-летний водитель автомобиля Лада совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В условиях плохой видимости водитель не заметил пешехода, на одежде которого не было световозвращающих элементов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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