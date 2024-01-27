Снегопады в Казани увеличили нагрузку на общественный транспорт

Утренний пассажиропоток в Казани вырос на 14% - до 2,8 млн пассажиров. Эту информацию сообщил председатель комитета по транспорту Исполкома Казани Алексей Сидоров.

С 19 января в Казани сотрудниками ГИБДД было эвакуировано 487 легковых автомобилей, чьи владельцы нарушили правила дорожного движения. Больше половины из этих случаев (271) приходится на авто, оставленные на проезжей части и мешающие проезду автобусов и троллейбусов. Еще около четверти нарушений (127) зафиксированы, когда автомобили оставляли на автобусных полосах. Еще 18 водителей оставили машины на пешеходных переходах, 12 – на перекрестках.

Эти данные были представлены во время совместного рейда ГИБДД и комитета по транспорту Исполкома Казани на улице Фучика. Водители оставляли свой транспорт под запрещающими знаками и рядом с предупреждающими табличками. После того, как эвакуаторы начали грузить автомобили, владельцы сразу же появлялись и пытались объяснить сотрудникам, что они не видели знак, не знали про него или что остановились ненадолго.

В связи со снегопадом нагрузка на общественный транспорт выросла на 17-23%. Например, в четверг 25 января автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном было перевезено 728 тыс. пассажиров. В то время как до снегопада, в четверг 11 января, пассажиропоток был меньше на 119 тыс. пассажиров, или на 20%. За четыре дня, с понедельника по четверг включительно, общественный транспорт Казани перевез 2,8 млн пассажиров. Это на 14% (350 тыс.) больше, чем за четыре рабочих дня до начала снегопада. Очистка дорог и освобождение проезжей части от припаркованных автомобилей стала первоочередной задачей.

«Общественный транспорт после обильных снегопадов постепенно возвращается к утвержденному графику. Остановки чистятся, но есть определенные проблемные места, где мешают уборке снега припаркованные автомобили», - прокомментировал Алексей Сидоров.

На сегодняшний день важно убирать участки, по которым проходят маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. В результате проведенной работы средняя эксплуатационная скорость автобусов выросла с 8 км/ч в первые дни после снегопада до 14 км/ч в пятницу.

Перевозчики должны вернуться к нормативной скорости в 18 км/ч с понедельника, 29 января.