Снежный циклон надвигается на Татарстан

Гидрометцентр Республики Татарстан предупреждает о влиянии циклона на погоду в регионе 18 февраля. Жителям Татарстана, особенно Казани, следует быть готовыми к сложным погодным условиям.

Что нас ждет 18 февраля?

Облачность и снег: Небо будет преимущественно облачным, с редкими прояснениями. В отдельных районах Татарстана, включая Казань, ожидается небольшой снег.

Небо будет преимущественно облачным, с редкими прояснениями. В отдельных районах Татарстана, включая Казань, ожидается небольшой снег. Порывистый ветер: Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами усиливаясь до 13 м/с, особенно в Казани.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами усиливаясь до 13 м/с, особенно в Казани. Гололедица на дорогах: Особое внимание стоит уделить дорогам! Ожидается образование гололедицы, что значительно повышает риск ДТП.

Особое внимание стоит уделить дорогам! Ожидается образование гололедицы, что значительно повышает риск ДТП. Морозная погода: Температура воздуха утром будет колебаться от -15 до -20 градусов, а в низинах при прояснениях может опуститься до -24 градусов. Днем ожидается повышение температуры до -10, -15 градусов, в Казани -10, -12 градусов.

Рекомендации:

Водителям следует соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на дорогах из-за гололедицы. Пешеходам рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны и берегите себя! Следите за обновлениями прогноза погоды от Гидрометцентра РТ.