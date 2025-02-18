Снежный циклон надвигается на Татарстан

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Республика
18 февраля 2025  10:45

Гидрометцентр Республики Татарстан предупреждает о влиянии циклона на погоду в регионе 18 февраля. Жителям Татарстана, особенно Казани, следует быть готовыми к сложным погодным условиям.

Что нас ждет 18 февраля?

  • Облачность и снег: Небо будет преимущественно облачным, с редкими прояснениями. В отдельных районах Татарстана, включая Казань, ожидается небольшой снег.
  • Порывистый ветер: Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами усиливаясь до 13 м/с, особенно в Казани.
  • Гололедица на дорогах: Особое внимание стоит уделить дорогам! Ожидается образование гололедицы, что значительно повышает риск ДТП.
  • Морозная погода: Температура воздуха утром будет колебаться от -15 до -20 градусов, а в низинах при прояснениях может опуститься до -24 градусов. Днем ожидается повышение температуры до -10, -15 градусов, в Казани -10, -12 градусов.

Рекомендации:

Водителям следует соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на дорогах из-за гололедицы. Пешеходам рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны и берегите себя! Следите за обновлениями прогноза погоды от Гидрометцентра РТ.

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