Снежный коллапс попадет в летописи погодных аномалий

Фото: Фарит Муратов

С 19 по 21 января погодные условия на территории Республики Татарстан формировались под влиянием серии активнейших циклонов, парализовавших дорожную обстановку и приведших к авариям и опасным ситуациям для жизни людей. В республике был объявлен план «Буран» и принимались все меры для помощи застрявшим в дороге людям и транспорту.

При непрерывном трехсуточном воздействии атмосферных фронтов отмечались сильные снегопады и метели с ухудшением видимости местами почти до нулевой, порывистый ветер достигал опасных 24 м/с. Всего за эти дни на территории РТ выпал обильный снег, количество которого за три дня в отдельных районах достигло рекордных 47 мм, что составило до 130% месячной нормы. В Казани, по данным метеостанции «Казань опорная», за эти три дня выпало 42 мм снега.

Такие продолжительные и сильные снегопады выпадают на территории Татарстана довольно редко. Из последних лет запомнились снегопады в декабре 2010 года - снег шел непрерывно целую неделю (с 4 по 10 декабря), в Казани выпало 51 мм, а также в течение четырех суток (с 25 по 28 декабря) в количестве 42 мм. Снежным выдался январь 2018 года: за четверо суток в период с 21 по 24 января в западных и центральных районах РТ количество выпавшего снега составило 20 - 36 мм, в Казани - 27 мм. Анализ приведенных примеров показывает, что нынешний снежный коллапс самый рекордный и войдет в климатические летописи погодных аномалий. А если учесть еще и снегопад 17 января с осадками около 10 мм, то общее количество снега за эти дни в Казани превысило месячную норму.

С отходом циклонов в Предуралье погода успокоилась, но наш неизменный спутник - температурный маятник - продолжает раскачиваться. При прояснениях, связанных с быстрым распространением к нам поля повышенного атмосферного давления, температура от оттепели резко понизилась до 17 - 22, в отдельных районах при прояснениях до 26 градусов мороза. Сохранялся спокойный характер погоды. На небе с просинью даже сияло долгожданное солнце.

Завтра, 25 января, управление погодой вновь перейдет к небольшому циклону с северо-запада. В дневные часы в отдельных районах будет отмечаться небольшой снег, слабая метель. Морозы ослабнут: ночью 8 - 13, днем 4 - 9 градусов мороза.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 26 января также ожидается умеренно морозная погода с небольшим снегом. В субботу, 27 января, под влиянием атмосферного фронта в республике пройдет небольшой умеренный снег, температурный фон существенно меняться не будет.

Кстати, в старину в Татьянин день, который будем отмечать 25 января, смотрели за погодой: если красный закат - к сильному ветру, идет снег - летом часто будет дождик поливать. Всю погоду отражала поговорка: «У Татьяны изо льда корона, из инея перстенек, из снега поясок».