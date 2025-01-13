Снизилось количество тяжелых случаев пневмонии в Казани

В Казани наблюдается положительная динамика в борьбе с тяжелыми формами пневмонии. По данным городского управления здравоохранения, в осенне-зимний период 2024 года в регионе отмечался рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Однако к концу ноября ситуация начала стабилизироваться.

Как сообщил начальник управления здравоохранения Владимир Филатов, на 52-й неделе года зафиксировано снижение темпов прироста заболеваемости на 8,9%. Это касается как взрослых, так и детей. Тем не менее, доля тяжелых случаев пневмонии остается на уровне 0,9–2,4% от общего числа зарегистрированных заболеваний.

Особое внимание специалисты уделяют микоплазменной инфекции, которая выявляется примерно у трети пациентов с подтвержденной пневмонией. Такие случаи отличаются более длительным и сложным течением, поэтому врачи настоятельно рекомендуют не откладывать обращение за медицинской помощью.

Для профилактики заболеваний жителям Казани советуют соблюдать простые, но эффективные меры: носить маски в местах скопления людей, минимизировать контакты с теми, у кого есть симптомы ОРВИ, чаще мыть руки и поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещениях. Также важно укреплять иммунитет, включая в рацион продукты, богатые витамином С.

«При первых признаках простуды или гриппа оставайтесь дома и вызывайте врача. Самолечение может усугубить ситуацию», – подчеркнул Владимир Филатов.

Эти рекомендации помогут не только снизить риск заражения, но и предотвратить развитие осложнений.