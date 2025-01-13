Снизилось количество тяжелых случаев пневмонии в Казани

news_top_970_100
Город
13 января 2025  13:24

В Казани наблюдается положительная динамика в борьбе с тяжелыми формами пневмонии. По данным городского управления здравоохранения, в осенне-зимний период 2024 года в регионе отмечался рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Однако к концу ноября ситуация начала стабилизироваться.  

Как сообщил начальник управления здравоохранения Владимир Филатов, на 52-й неделе года зафиксировано снижение темпов прироста заболеваемости на 8,9%. Это касается как взрослых, так и детей. Тем не менее, доля тяжелых случаев пневмонии остается на уровне 0,9–2,4% от общего числа зарегистрированных заболеваний.  

Особое внимание специалисты уделяют микоплазменной инфекции, которая выявляется примерно у трети пациентов с подтвержденной пневмонией. Такие случаи отличаются более длительным и сложным течением, поэтому врачи настоятельно рекомендуют не откладывать обращение за медицинской помощью.  

Для профилактики заболеваний жителям Казани советуют соблюдать простые, но эффективные меры: носить маски в местах скопления людей, минимизировать контакты с теми, у кого есть симптомы ОРВИ, чаще мыть руки и поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещениях. Также важно укреплять иммунитет, включая в рацион продукты, богатые витамином С.  

«При первых признаках простуды или гриппа оставайтесь дома и вызывайте врача. Самолечение может усугубить ситуацию», – подчеркнул Владимир Филатов.  

Эти рекомендации помогут не только снизить риск заражения, но и предотвратить развитие осложнений.

news_right_column_240_400
Новости
Фарид Мухаметшин поздравил журналистов РТ с профессиональным праздником
Снизилось количество тяжелых случаев пневмонии в Казани
Снизилось количество тяжелых случаев пневмонии в Казани
Яркая комета появится в небе Татарстана
Штраф за безбилетный проезд в Татарстане вырос до 2500 рублей
Штраф за безбилетный проезд в Татарстане вырос до 2500 рублей
Купели для крещенских купаний в Казани: где и как окунуться в праздник
Казанцы 14 января получат бесплатный доступ в Нацмузей Татарстана
Казань в новогодние праздники посетили около 180 тыс. туристов
Казань в новогодние праздники посетили около 180 тыс. туристов
Семейная пара из Казани осуждена за хищение 8 млн рублей