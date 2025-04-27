Снова на высоте: Диана Миронова в 14-й раз стала чемпионом мира по бильярду

Королева бильярда, Диана Миронова, вновь подняла трофей на чемпионате мира, который завершился вчера в Джалал-Абаде, Киргизия. Это её 14-я победа! В финале она встретилась с Екатериной Брытченко, и одержала победу со счётом 4:3. Бронзовые медали достались Анастасии Зверинцевой и Элине Нагуле.

В прошлом году Миронова также была на высоте, выиграв у Лилии Пановой в Бишкеке со счётом 4:2. Напомним, что Диана — первая и единственная абсолютная чемпионка мира по бильярду. Родившись в Москве в 1996 году и имея татарские корни, она с недавних пор представляет Татарстан на соревнованиях.