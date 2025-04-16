Снова зарегистрированы два случая утечки газа в Татарстане

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Республика
16 апреля 2025  08:34

14 апреля в Казани и Бугульме произошли два инцидента, из-за которых в многоквартирных домах временно отключили газ.

В Казани на улице Гарифьянова, 40, обнаружили негерметичное соединение на газовой трубе. Аварийная служба оперативно перекрыла стояк, оставив без газа 9 квартир. Дом обслуживается «Казаньгоргазом», последняя проверка проводилась в феврале. Подачу газа восстановят после устранения неполадок и осмотра всех квартир.

В Бугульме на улице М. Петровской, 30, ночью произошёл пожар из-за неосторожного обращения с огнём. Хотя газовая плита была отключена, газ пришлось перекрыть во всём подъезде — 49 квартир. К счастью, обошлось без жертв, и подача топлива уже возобновлена.

Жилиспекция Татарстана напоминает: при любых подозрениях на утечку газа необходимо сразу звонить в аварийную службу. Также важно соблюдать правила безопасности — не курить в помещении, не использовать плиту для обогрева и регулярно проверять оборудование.

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