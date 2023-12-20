Со следующей недели в Свияжске стартует шоу стеклодувов

В ходе праздничного мероприятия любой желающий сможет познакомиться со старинным искусством выдувания изделий из стекла, а также узнать, что такое фьюзинг.

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Республика
20 декабря 2023  14:25
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Перед и во время новогодних праздников музей-заповедник «Остров-град Свияжск» запускает шоу стеклодувов. Что это такое? Говоря кратко, под этим красивым названием кроются мастер-классы по созданию стеклянных шаров. Которые, безусловно, украсят любую праздничную елку. Но не только шаров. Это настоящее искусство выдувания разных красивых вещей из стекла. 

Почему для шоу выбран был именно Свияжск? Все просто: именно здесь, на острове расположена единственная в Татарстане стеклодувная мастерская. 

Мастера-стеклодувы расскажут о том, что при работе со стеклом существует великое множество техник – таких как фьюзинг, лэмпворк, изготовление витражей, моллирование.  Чтобы узнать, что означают эти непонятные пока слова, стоит заранее записаться на мастер-класс. На нем можно будет узнать, все тайны создания изделий, начиная с самых основ, а затем вместе с мастерами пройти путь стекла от древних до современных технологий. В рамках мастер-класса будет продемонстрирован огненный процесс изготовления изделий из стекла в различных техниках. 

«Наша мастерская отличается тем, что мы работаем с жидким стеклом, расплавленным до температуры лавы в жерле вулкана, а это немного-немало 1150 градусов», – сообщает подробности пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск». 

Все изделия в мастерской изготавливаются из расплавленных стеклянных бутылок, для этого в музеях Свияжска стоят специальные контейнеры. Проект «Лезем в бутылку» реализуется победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Расписание мастер-классов:
25-30 декабря, 2-8 января
сеансы 11:30 и 14:15

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