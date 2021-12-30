 Со 2 января откроются авиарейсы из Казани в Оренбург
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Со 2 января откроются авиарейсы из Казани в Оренбург

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Республика
30 декабря 2021  11:35
Автор:
Николай Лукоянов

Со 2 января 2022 года стартуют рейсы из Казани в Оренбург, сообщила пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Самолеты из Казани в Оренбург и обратно будут летать по три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Во вторник самолеты будут вылетать из Казани в 18:25. Прибытие в Оренбург назначено на 21:35. Обратный вылет из Оренбургской области – в 22:35, прилет в Казань – в 21:55.

В четверг вылет рейса из Казани запланирован на 19:40, а прибудет в Оренбург самолет в 23:00. Обратный вылет из Оренбургской области – в 23:50, прилет в Казань – в 23:10.

По воскресеньям вылет из Казани планируется в 13:40, прилет в Оренбург – в 17:00. Обратный вылет из Оренбургской области – в 18:00, прилет в Казань – в 17:10.

Выполнять полеты будут на канадских авиалайнерах«Бомбардье CRJ-200», рассчитаных на 50 мест.

 

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