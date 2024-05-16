Собрали нос и губу заново: хирурги из Татарстана провели операцию пенсионерке после взрыва баллона

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Город
16 мая 2024  15:20
Автор:
Эндже Гарафиева

У 71-летней жительницы Татарстана взорвался баллон с удобрением, что привело к серьезным травмам губ и носа, а также переломам костей лица. 

Медики оказали необходимую помощь, но требовалась плановое эстетическое хирургическое вмешательство. Женщина обратилась в РКБ Татарстана через полгода после инцидента. 

Сложная восстановительная операция лица была проведена заведующим лор-отделением и доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии. 

Мультидисциплинарная бригада провела успешную операцию, практически заново собрав нос и верхнюю губу пациентки. 

Женщина была выписана домой через две недели после операции.

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