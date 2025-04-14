Собственникам квартир грозит уголовное дело за сдачу жилья без уплаты налогов

Юрист Анастасия Билялова предупредила о серьёзных последствиях для владельцев жилья, уклоняющихся от налогов при сдаче квартир в аренду, пишет Агентство «Прайм».
Возможные санкции:
1. Административная ответственность
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Уплата всей суммы налога + пени
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Штраф за непредставление декларации
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Дополнительный штраф 40% от неуплаченного налога (за умышленное уклонение)
2. Уголовная ответственность
♦ При сумме уклонения > 2,7 млн руб. за 3 года:
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Штраф 100–300 тыс. руб.
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Принудительные работы до 1 года
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Арест до 6 месяцев
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Лишение свободы до 1 года
♦ При сумме > 13,5 млн руб. за 3 года:
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Штраф 200–500 тыс. руб.
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Принудительные работы до 3 лет
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Лишение свободы до 3 лет
Важно: Если нарушитель впервые не уплатил налог и добровольно погасил задолженность (включая штрафы и пени), он может избежать уголовного наказания.