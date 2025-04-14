Собственникам квартир грозит уголовное дело за сдачу жилья без уплаты налогов

Юрист Анастасия Билялова предупредила о серьёзных последствиях для владельцев жилья, уклоняющихся от налогов при сдаче квартир в аренду, пишет Агентство «Прайм».

Возможные санкции:

1. Административная ответственность

Уплата всей суммы налога + пени

Штраф за непредставление декларации

Дополнительный штраф 40% от неуплаченного налога (за умышленное уклонение)

2. Уголовная ответственность

♦ При сумме уклонения > 2,7 млн руб. за 3 года:

Штраф 100–300 тыс. руб.

Принудительные работы до 1 года

Арест до 6 месяцев

Лишение свободы до 1 года

♦ При сумме > 13,5 млн руб. за 3 года:

Штраф 200–500 тыс. руб.

Принудительные работы до 3 лет

Лишение свободы до 3 лет

Важно: Если нарушитель впервые не уплатил налог и добровольно погасил задолженность (включая штрафы и пени), он может избежать уголовного наказания.