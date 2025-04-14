Собственникам квартир грозит уголовное дело за сдачу жилья без уплаты налогов

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14 апреля 2025  09:47

Юрист Анастасия Билялова предупредила о серьёзных последствиях для владельцев жилья, уклоняющихся от налогов при сдаче квартир в аренду, пишет Агентство «Прайм».

Возможные санкции:

1. Административная ответственность

  • Уплата всей суммы налога + пени

  • Штраф за непредставление декларации

  • Дополнительный штраф 40% от неуплаченного налога (за умышленное уклонение)

2. Уголовная ответственность

♦ При сумме уклонения > 2,7 млн руб. за 3 года:

  • Штраф 100–300 тыс. руб.

  • Принудительные работы до 1 года

  • Арест до 6 месяцев

  • Лишение свободы до 1 года

♦ При сумме > 13,5 млн руб. за 3 года:

  • Штраф 200–500 тыс. руб.

  • Принудительные работы до 3 лет

  • Лишение свободы до 3 лет

Важно: Если нарушитель впервые не уплатил налог и добровольно погасил задолженность (включая штрафы и пени), он может избежать уголовного наказания.

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